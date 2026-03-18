Perugia, scende dall'auto per far fare pipì al cane: viene travolta e muore | L'uomo al volante positivo all'alcol test

Era scesa dall'auto per far fare pipì al cane ma un'auto l'ha travolta in pieno. E l'ha uccisa. È accaduto lunedì notte, al confine tra l'Umbria e la Toscana, a Lisciano Niccone, provincia di Perugia. Adesso l'uomo al volante, 38 anni, è indagato per omicidio stradale. Sarebbe inoltre risultato positivo all'alcol test.