Perugia, scende dall'auto per far fare pipì al cane: viene travolta e muore | L'uomo al volante positivo all'alcol test
Lucia era molto conosciuta tra la Toscana e l'Umbria, i suoi familiari avevano un negozio di fotografia. L'uomo al volante è indagato per omicidio stradale
Era scesa dall'auto per far fare pipì al cane ma un'auto l'ha travolta in pieno. E l'ha uccisa. È accaduto lunedì notte, al confine tra l'Umbria e la Toscana, a Lisciano Niccone, provincia di Perugia. Adesso l'uomo al volante, 38 anni, è indagato per omicidio stradale. Sarebbe inoltre risultato positivo all'alcol test.
La dinamica
Secondo la ricostruzione dei carabinieri del comando di Città della Pieve la donna stava rientrando a casa dopo una cena in compagnia. Al volante c'era un amico al quale aveva chiesto di accostare l'auto per far fare la pipì al suo cane. Ma quando è scesa un'auto l'ha travolta in pieno.
Sbalzata per decine di metri
Tutto è accaduto a Lisciano Niccone, paesino tra i boschi nel confine fra Toscana e Umbria. La donna è stata sbalzata per metri ed è morta sul colpo. La macchina dei soccorsi è entrata in azione velocemente ma per lei non c'è stato nulla da fare.
Le indagini per omicidio stradale
La salma della donna si trova adesso all''ospedale di Perugia. Non è escluso che possa essere disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso da parte del pm di turno, incaricato del fascicolo. Intanto, spiega La Nazione, l'uomo al volante sarebbe risultato positivo all'alcol test.
Chi era la vittima
La vittima è Lucia Lamentini, 50 anni, insegnante di sostegno, molto conosciuta tra la Toscana e l'Umbria. A Cortona, provincia di Arezzo, i genitori avevano un negozio di fotografia, passione che Lucia aveva fatto sua negli anni.