Perugia, va a rubare le more ma muore cadendo nel pozzo: proprietario condannato a sei mesi

Il cadavere dell'albanese di 77 anni venne ritrovato dentro il pozzo incustodito profondo tre metri (e del diametro di un metro e mezzo) e coperto da rovi. A trovare il corpo, dopo una nottata di ricerche allertate dai famigliari dell'uomo che non aveva fatto ritorno a casa, era stato il cane dei vigili del fuoco. La vittima era uscita di casa un lunedì intorno alle 19, poco prima della mezzanotte i familiari che non lo avevano visto rientrare si sono allarmati e hanno chiamato i carabinieri.