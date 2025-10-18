Logo Tgcom24
trovato vicino all'università

Perugia, giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio

L'ipotesi seguita dalla Procura è quella di una lite tra due gruppi di ragazzi. La vittima è stata raggiunta da un fendente alla gola, che ne ha provocato la morte

18 Ott 2025 - 10:00
© Dal Web

© Dal Web

Un giovane di nazionalità italiana, poco più che ventenne, è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato. La Procura indaga per omicidio: il delitto non sarebbe legato al mondo universitario e nemmeno a quello della droga. L'ipotesi che viene seguita è invece quella di una lite tra due gruppi di ragazzi. La vittima è stata raggiunta da una coltellata alla gola, che ne ha provocato la morte. 

