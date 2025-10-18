Perugia, giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio

Un giovane di nazionalità italiana, poco più che ventenne, è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato. La Procura indaga per omicidio: il delitto non sarebbe legato al mondo universitario e nemmeno a quello della droga. L'ipotesi che viene seguita è invece quella di una lite tra due gruppi di ragazzi. La vittima è stata raggiunta da una coltellata alla gola, che ne ha provocato la morte.