Cronaca
Macabro ritrovamento

Cadavere fatto a pezzi a Spoleto, identificata la vittima: è un 21enne bengalese

Il giovane era scomparso da giovedì, come avevano denunciato alcuni conoscenti sui social: l'ultima volta era stato visto a bordo della sua bici elettrica. La stessa bici ritrovata sul luogo del ritrovamento

23 Set 2025 - 12:15
1 di 15
È stato riconosciuto il corpo ritrovato lunedì sera a Spoleto, in provincia di Perugia. I resti, rinvenuti all'interno di un sacco nero lasciato tra un giardino pubblico e la linea ferroviaria, appartengono a Bala Sagor, detto Obi, un 21enne bengalese scomparso da giovedì. Accanto al sacco i carabinieri hanno trovato una bicicletta elettrica che ha subito indirizzato le indagini verso la pista del giovane, ospite di una casa di accoglienza e impiegato come aiuto cuoco in un ristorante di Spoleto. Sul caso indagano i militari al lavoro per ricostruire le circostanze della morte e stabilirne l'ora esatta e arrivare all'identità del killer.

E' caccia al killer: si cercano indizi nelle registrazioni delle telecamere di sorveglianza

  Si cercano indizi importanti dalle analisi delle videocamere comunali e di eventuali impianti privati. Dalle prime informazioni sembrerebbe inoltre che nel sacco sarebbero state trovate solo alcune parti del corpo, mentre altre mancherebbero ancora all'appello.

Trovato un secondo sacco

 Un secondo sacco è stato rinvenuto dai militari vicino al primo ritrovamento e, secondo gli investigatori, le restanti parti del cadavere potrebbero trovarsi lì.

L'autopsia

 L'autopsia dovrà chiarire tempi e modalità del decesso. L'ipotesi principale è che il giovane sia stato ucciso a coltellate e successivamente sezionato, probabilmente in un luogo diverso da quello del ritrovamento, prima che sacco e bicicletta fossero abbandonati. 

spoleto
omicidio

