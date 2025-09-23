Cadavere fatto a pezzi a Spoleto, identificata la vittima: è un 21enne bengalese

© Ansa
Il giovane era scomparso da giovedì, come avevano denunciato alcuni conoscenti sui social: l'ultima volta era stato visto a bordo della sua bici elettrica. La stessa bici ritrovata sul luogo del ritrovamento
È stato riconosciuto il corpo ritrovato lunedì sera a Spoleto, in provincia di Perugia. I resti, rinvenuti all'interno di un sacco nero lasciato tra un giardino pubblico e la linea ferroviaria, appartengono a Bala Sagor, detto Obi, un 21enne bengalese scomparso da giovedì. Accanto al sacco i carabinieri hanno trovato una bicicletta elettrica che ha subito indirizzato le indagini verso la pista del giovane, ospite di una casa di accoglienza e impiegato come aiuto cuoco in un ristorante di Spoleto. Sul caso indagano i militari al lavoro per ricostruire le circostanze della morte e stabilirne l'ora esatta e arrivare all'identità del killer.
Si cercano indizi importanti dalle analisi delle videocamere comunali e di eventuali impianti privati. Dalle prime informazioni sembrerebbe inoltre che nel sacco sarebbero state trovate solo alcune parti del corpo, mentre altre mancherebbero ancora all'appello.
Un secondo sacco è stato rinvenuto dai militari vicino al primo ritrovamento e, secondo gli investigatori, le restanti parti del cadavere potrebbero trovarsi lì.
L'autopsia dovrà chiarire tempi e modalità del decesso. L'ipotesi principale è che il giovane sia stato ucciso a coltellate e successivamente sezionato, probabilmente in un luogo diverso da quello del ritrovamento, prima che sacco e bicicletta fossero abbandonati.
