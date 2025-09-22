Spoleto, orrore vicino alla ferrovia: cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco

Il corpo è stato individuato in via Primo Maggio, in un'area verde a ridosso dei binari, tra il quartiere Casette e la linea ferroviaria. A notarlo sarebbe stato un passante che, insospettito dalla presenza del sacco, ha dato l'allarme. Una volta aperto, la scena ha rivelato un cadavere sezionato e smembrato, sistemato all'interno del contenitore. I vigili del fuoco sono intervenuti per illuminare la zona, consentendo agli inquirenti di svolgere le attività di sopralluogo anche dopo il tramonto