Cronaca
Macabro ritrovamento

Spoleto, orrore vicino alla ferrovia: cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco

Il corpo, non ancora identificato, è stato rinvenuto da un passante in un'area verde vicino ai binari. Sul posto carabinieri, medico legale e Procura

22 Set 2025 - 22:51
© Carabinieri

© Carabinieri

Un passante ha fatto una scoperta agghiacciante a Spoleto, in Umbria. Nella serata di lunedì 22 settembre, nei pressi della ferrovia che costeggia il rione Casette, è stato trovato un sacco contenente il cadavere di una persona fatta a pezzi. L'allarme è scattato immediatamente, con l'arrivo sul posto dei carabinieri, del sostituto procuratore della Procura di Spoleto e del medico legale. Gli investigatori hanno avviato i primi rilievi per chiarire le circostanze del ritrovamento e stabilire l'identità della vittima.

La macabra scoperta a pochi passi dalla ferrovia

 Il corpo è stato individuato in via Primo Maggio, in un'area verde a ridosso dei binari, tra il quartiere Casette e la linea ferroviaria. A notarlo sarebbe stato un passante che, insospettito dalla presenza del sacco, ha dato l'allarme. Una volta aperto, la scena ha rivelato un cadavere sezionato e smembrato, sistemato all'interno del contenitore. I vigili del fuoco sono intervenuti per illuminare la zona, consentendo agli inquirenti di svolgere le attività di sopralluogo anche dopo il tramonto

Le indagini: carabinieri, RIS e medico legale sul posto

 Le operazioni sono coordinate dalla Procura di Spoleto e condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Perugia, con il supporto del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS). Gli specialisti stanno effettuando rilievi tecnici sul sacco e sull'area circostante, alla ricerca di tracce utili a ricostruire come e quando il corpo sia stato abbandonato. Sul posto anche il medico legale incaricato di stabilire la causa della morte e l'eventuale presenza di segni compatibili con pratiche di smembramento post-mortem.

Identità della vittima ancora ignota: verifiche su persone scomparse

 Al momento, il corpo non è stato ancora identificato con certezza. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo, ma sarà necessario attendere l'esito degli accertamenti medico-legali per avere conferme. Parallelamente, gli investigatori stanno incrociando i dati con le denunce di persone scomparse negli ultimi mesi nella regione e nelle zone limitrofe. La speranza è di risalire all'identità in tempi brevi, elemento fondamentale per orientare le indagini.

Le ipotesi investigative e le ricerche in corso

 Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vie vicine, per verificare eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti al ritrovamento. L'attenzione è puntata su chi possa aver trasportato e lasciato il sacco in quell'area relativamente appartata ma non lontana dal centro abitato. Non si esclude che il cadavere sia stato smembrato altrove e poi trasportato fino al punto del ritrovamento. Gli inquirenti mantengono al momento il massimo riserbo, ma le indagini sono considerate prioritarie vista la gravità e l'efferatezza del fatto.

spoleto
omicidio

