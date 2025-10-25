Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
un 33enne

Ricercato per duplice tentato omicidio a Perugia, ucciso in Albania

25 Ott 2025 - 00:53
© Carabinieri

© Carabinieri

In Albania è rimasto vittima di omicidio il 33enne, di origini albanesi, che a Umbertide (Perugia), è risultato essere il responsabile del tentato duplice omicidio di due connazionali, un 28enne e un 33enne. L'episodio si era verificato intorno alle 19:45 del 19 giugno, nei pressi di un locale pubblico e a ridosso di un parcheggio: qui il 33enne aveva esploso con una pistola alcuni colpi all'indirizzo delle due vittime, immediatamente soccorse e trasportate con l'elisoccorso presso gli ospedali di Città di Castello e Perugia a seguito delle gravi lesioni riportate. Il latitante è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco nel suo Paese d'origine.

perugia
albania