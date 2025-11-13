Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Fatti a Offida tra il 2014 e il 2017

Morti sospette in Rsa, infermiere condannato all'ergastolo in Appello a Perugia

13 Nov 2025 - 01:30
© ansa

© ansa

La Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha condannato all'ergastolo Leopoldo Wick, ex infermiere della Rsa di Offida (Ascoli Piceno), 62 anni, accusato dalla Procura ascolana di otto omicidi volontari e quattro tentati omicidi ai danni di pazienti anziani ospiti della struttura sanitaria, tramite indebita somministrazione di farmaci, tra gennaio 2017 e febbraio 2019. Accolta dunque la richiesta della Procura generale che aveva sollecitato il massimo della pena. Il nuovo processo è stato disposto dalla Corte di Cassazione che, nell'ottobre 2024, annullò la precedente sentenza assolutoria emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Ancona. Quest'ultima aveva in precedenza ribaltato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado dalla Corte d'Assise di Macerata.

perugia