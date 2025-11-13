Morti sospette in Rsa, infermiere condannato all'ergastolo in Appello a Perugia

La Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha condannato all'ergastolo Leopoldo Wick, ex infermiere della Rsa di Offida (Ascoli Piceno), 62 anni, accusato dalla Procura ascolana di otto omicidi volontari e quattro tentati omicidi ai danni di pazienti anziani ospiti della struttura sanitaria, tramite indebita somministrazione di farmaci, tra gennaio 2017 e febbraio 2019. Accolta dunque la richiesta della Procura generale che aveva sollecitato il massimo della pena. Il nuovo processo è stato disposto dalla Corte di Cassazione che, nell'ottobre 2024, annullò la precedente sentenza assolutoria emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Ancona. Quest'ultima aveva in precedenza ribaltato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado dalla Corte d'Assise di Macerata.