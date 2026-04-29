Crans-Montana, la procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsi

La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation, avrebbe aperto una seconda inchiesta penale per verificare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella gestione dei soccorsi durante la tragica notte del primo gennaio a Crans-Montana in cui morirono 41 persone e altre 100 rimasero ferite. Lo rende noto l'avvocato Fabrizio Ventimiglia che aveva denunciato alcune carenze nell'organizzazione degli interventi.