Crans-Montana, i familiari potranno vedere il video choc della tragedia

Sei giovani italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana hanno già ricevuto le fatture mediche per le cure ricevute in territorio elvetico. Il costo varia in base al tempo di permanenza trascorso in ospedale e alle terapie alle quali il ferito è stato sottoposto. La fattura più alta è stata ricevuta da Leonardo Bove, 200mila euro per dieci giorni di ricovero. Segue Francesca Nota, rimasta in ospedale per tre giorni, con una ricevuta da 18mila e 400 euro. Seguono Manfredi Marcucci e Giuseppe Giola, entrambi rimasti presso i nosocomi per 15 ore, che si sono visti recapitare parcelle da 73mila euro il primo e 18mila e 400 il secondo. C'è poi Eleonora Palmieri, ospedalizzata per 12 ore, alla quale è arrivata una fattura da 18mila e 400 euro e Antonio Lucia che, per un paio di ore di permanenza, ha ricevuto una parcella da 2mila e 500 euro.