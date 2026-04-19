Crans-Montana, il sindaco Féraud "sapeva dei mancati controlli"

Dal 2019, nel locale andato a fuoco a Capodanno nessun ispettore aveva controllato il rispetto delle norme antincendio. Se i sei funzionari comunali responsabili, già sentiti dai magistrati, si sono giustificati con una cronica carenza di organico e di risorse che non consentiva il rispetto delle scadenze, il primo cittadino - a cui solo ora è stato sequestrato il cellulare - aveva detto di non sapere "che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali" legati alla "carenza di personale. Nessuno me l'aveva detto prima della tragedia e ne sono rimasto scioccato. Ero convinto che tutto funzionasse bene: siamo sempre stati orgogliosi del nostro servizio di sicurezza, citato anche come esempio nel Cantone".