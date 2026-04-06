La chiavetta con i file delle telefonate, inviata dai soccorsi alla procura vallesana, era crittografata e protetta da password. Ma questo non ha impedito ai media di entrare in possesso dei file. Gli audio sono stati forniti agli avvocati, ma qui la macchina si è inceppata: i siti francesi e svizzeri hanno iniziato a rilanciarli, senza però omettere quelli non inerenti alla tragedia di Capodanno. Una vera e propria trasmissione di dati sensibili che "viola la privacy delle vittime e dei loro familiari e interferisce con la sfera intima protetta dalla Costituzione", sostiene l'Organizzazione di soccorsa. Ora la procura del Canton vallese è a rischio e potrebbe perdere la titolarità dell'inchiesta.

