Crans-Montana, un testimone chiave ritratta: "Schiuma pericolosa? Ero confuso"

Secondo alcuni media svizzeri, Clivaz allora avrebbe invece affermato che Jacques Moretti, durante i lavori di ristrutturazione del Constellation, nel 2015, era al corrente del pericolo rappresentato dalla schiuma acustica, fissata al soffitto tramite pannelli fonoassorbenti. "Gli avevo detto: - aveva dichiarato - fai attenzione a quello che fai, fai attenzione ai materiali che usi. Lui mi aveva risposto con calma: non preoccuparti, sto prendendo tutte le precauzioni necessarie".