Crans-Montana, l'arredatore del Constellation: "Per Moretti la schiuma ignifuga costava troppo"

Le mail sono finite agli atti solo grazie all’intervento dell’avvocato Sébastien Fanti, che assiste diverse famiglie delle vittime. Sul fronte delle verifiche, il responsabile della sicurezza comunale Christophe Balet ha ammesso le difficoltà del sistema lo scorso 6 febbraio: pochi addetti, centinaia di controlli previsti ogni anno e solo una parte effettivamente eseguita, spesso in modo incompleto. Balet ripercorre le parole del suo predecessore Ken Jacquemoud, responsabile della sicurezza del comune di Crans-Montana dal 2017 al 2024: "A causa di problemi di organico, non avevamo risorse per fare i controlli sulla sicurezza dei locali pubblici". In particolare, l’ultima ispezione al locale Le Constellation risaliva al 2019 e si era conclusa senza rilievi significativi. Le norme cantonali prevedevano verifiche documentali sui materiali e controlli lungo le vie di evacuazione, non estesi all’intero edificio. Solo dopo la tragedia sono state disposte verifiche più approfondite su capienza e materiali visibili, mentre lo stesso Balet ha dichiarato di non conoscere il tipo di schiuma poliuretanica installata nel locale.