Speciale La strage di Crans-Montana
I morti salgono a 41

Crans-Montana, la schiuma fonoassorbente era su tutte le pareti (e cadeva a pezzi)

Nel 2015 un fornitore"avrebbe messo in guardia i Moretti consigliando di acquistare una protezione ignifuga per gli arredi. Il "no" per questioni di budget

di Alessio Fusco
01 Feb 2026 - 19:14
01:38 
Non solo sul soffitto. I pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco la notte di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana ricoprivano anche le pareti del locale. Erano incollati in modo non omogeneo, uno diverso dall'altro, sembra, coperti da travi in legno. Uno dei pannelli si sarebbe staccato dal soffitto durante una serata, qualche giorno prima della strage.

