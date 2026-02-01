Crans-Montana, la schiuma fonoassorbente era su tutte le pareti (e cadeva a pezzi)

Non solo sul soffitto. I pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco la notte di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana ricoprivano anche le pareti del locale. Erano incollati in modo non omogeneo, uno diverso dall'altro, sembra, coperti da travi in legno. Uno dei pannelli si sarebbe staccato dal soffitto durante una serata, qualche giorno prima della strage.