Crans-Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti

Un parapiglia tra alcuni familiari delle vittime della strage di Crans-Montana e i coniugi Jacques e Jessica Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica davanti all'aula universitaria in cui si svolge l'audizione, a Sion, in Svizzera. Gli indagati proprietari del locale "Le Constellation" sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro.