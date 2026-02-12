Crans-Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti
Diversi parenti si sono precipitati verso i due gridando: "Avete ucciso i nostri figli"
Un parapiglia tra alcuni familiari delle vittime della strage di Crans-Montana e i coniugi Jacques e Jessica Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica davanti all'aula universitaria in cui si svolge l'audizione, a Sion, in Svizzera. Gli indagati proprietari del locale "Le Constellation" sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro.
"Avete ucciso i nostri figli"
Al loro arrivo, diversi parenti delle vittime si sono precipitati verso i due gridando: "Avete ucciso i nostri figli". La coppia è riuscita a entrare nell'edificio solo sotto la protezione della polizia e in seguito i parenti hanno lasciato l'area.
In un video, si sente la voce disperata di una donna che urla: "Dov'è mio figlio?", "La pagherete cara, assassini". Si sente anche una voce maschile che grida, "Prendetevi la responsabilità". Un'altra donna urla: "Ce l'avrete sulla coscienza". Poi ancora grida fra le lacrime: "Non bastano i soldi, le vite dei bambini non si comprano. Pagate, assumetevi la responsabilità".