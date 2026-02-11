Jacques Moretti: "Gli estintori del Constellation non usati, tutti pensavano a fuggire"

Nessuno dei quattro estintori presenti nel locale interrato del Constellation è stato usato durante l'incendio di Capodanno. Il dettaglio è emerso oggi durante l'interrogatorio a Sion di Jacques Moretti, proprietario del discobar, indagato con la moglie Jessica Maric per la strage di Crans Montana in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. "Nessuno l'ha usato perché tutti pensavano solo di scappare", ha detto Moretti, che non era comunque presente nel locale.



Dalle perizie tecniche è anche risultato che non ci fossero i cartelli catarifrangenti di segnalazione degli estintori e Moretti ha spiegato: "Non mi ricordo della loro presenza, li avevo incollati con un nastro biadesivo ma si staccavano facilmente al passaggio delle persone. Ho controllato e anche in questo palazzo in cui siamo oggi c'è lo stesso problema: si scollano anche qui".