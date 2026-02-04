Crans-Montana, i residenti accusano l'Italia: "Tutto quello che è italiano è una catastrofe"

A raccontare la sua versione dei fatti è Rose, cameriera de La Constellation, al suo risveglio dal coma dopo tre settimane: "Ricordo di aver detto a Jessica Moretti che c'era un incendio ma lei non ha aiutato nessuno. Vedeva i feriti e piangeva guardando il bar in fiamme. Credo che sia inaccettabile quando ci sono dei minori feriti, cerchi di aiutarli e chiami i soccorsi" ha detto la ragazza. "Jacques aveva comprato una colla che non conosceva e mi sono chiesto se non poteva essere una delle cause dell'incendio, poteva essere una colla molto infiammabile. Lavoravo soprattutto al bar del primo piano e non mi sembra che lì ci fosse un estintore. Lo scopo dei proprietari era solo fare soldi, è troppo tardi ora assolversi dalle proprie responsabilità, lo trovo disgustoso. Non hanno mai chiamato per sapere come stavo, provo rabbia nei loro confronti" ha detto Gaëtan, barista che ha vissuto in prima persona la tragedia della notte di Capodanno.