Crans-Montana, il Comune stanzia 1 milione di franchi: "Per sostenere le famiglie"

La procura di Sion ha respinto la richiesta di Jessica e Jacques Moretti di bloccare gli accessi e oscurare la piattaforma online (crans.merkt.ch) su cui, da settimane, vengono raccolti i video e le foto della notte della tragedia. L'iniziativa, avviata dall'avvocato delle famiglie di alcune vittime Romain Jordan, era stata accolta malamente dai coniugi titolari del "Le Constellation" e indagati per il rogo insieme ad altre due persone, funzionari del Comune. Secondo la legge elvetica, ha spiegato la procura, non è vietato alle parti in causa di raccogliere materiale potenzialmente utile ai fini delle indagini. E una piattaforma che si limita a raccogliere contenuti video o fotografici non porterebbe con sé nessun rischio di condizionare potenziali testimoni.