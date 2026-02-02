Crans-Montana, Mattarella ai familiari dei ragazzi ricoverati: "Dobbiamo ridare loro una vita piena"

"È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente", ha detto Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia. "Tutti conoscono l'umanità del presidente della Repubblica e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio - ha affermato - il presidente ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri". Si è trattato, ha continuato Bertolaso, "di un momento molto importante e significativo che rimarrà nella storia di questo ospedale. Il decorso dei ragazzi sta andando bene, tutto procede come noi speravamo", ha sottolineato.