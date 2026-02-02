Crans-Montana, Mattarella ai familiari dei ragazzi ricoverati: "Dobbiamo ridare loro una vita piena"
Il presidente della Repubblica ai medici: "Grazie per ciò che avete fatto". Poi la visita ai genitori di Chiara Costanzo, vittima del rogo
© Ansa
"Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto in questa circostanza": così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha incontrato all'ospedale Niguarda di Milano i medici che hanno in cura otto dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Capodanno a Crans-Montana e i familiari dei giovani gravemente feriti. "Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena", ha aggiunto. Dopo aver incontrato medici e genitori, Mattarella ha fatto breve giro nel reparto dell'ospedale per una visita che è durata in totale circa 40 minuti. Poi la visita ai genitori di Chiara Costanzo, vittima del rogo.
Bertolaso: "Visita commovente"
"È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente", ha detto Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia. "Tutti conoscono l'umanità del presidente della Repubblica e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio - ha affermato - il presidente ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri". Si è trattato, ha continuato Bertolaso, "di un momento molto importante e significativo che rimarrà nella storia di questo ospedale. Il decorso dei ragazzi sta andando bene, tutto procede come noi speravamo", ha sottolineato.
La visita ai genitori di Chiara Costanzo
Mattarella ha poi incontrato in prefettura a Milano, per circa mezz'ora, i genitori di Chiara Costanzo, la sedicenne milanese morta nel rogo di Capodanno a Crans-Montana.