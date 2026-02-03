Crans-Montana, tutte le omissioni: dalle mancate autopsie ai rimborsi mai arrivati | Ora la riesumazione delle salme?

Dopo così tanti giorni, anche le spese dei pasti, consumati fuori casa, sono diventate un problema: "I soldi scarseggiano, questi costi li sosteniamo ancora", ha aggiunto la donna che, come il marito, ha dovuto mettersi in malattia dal lavoro. La famiglia prevede poi di dover investire risorse nel recupero psicologico delle figlie, per "elaborare ciò che hanno vissuto, non hanno subito solo danni fisici". I ritardi nell'erogazione dei fondi sarebbero dovuti a procedure burocratiche, dall'identificazione di chi ha perso la vita e dei parenti, che non si erano messi in contatto con le autorità, alle verifiche sullo stato civile delle persone maggiorenni decedute. Al momento, sono state "completate 45 pratiche" e, secondo quanto rivelato a Blick dal funzionario responsabile dei servizi sociali del Canton vallese, adesso almeno in questi casi i soldi dovrebbero essere erogati. Ed entro la fine della prossima settimana l'ufficio dovrebbe completare tutte le pratiche.