Crans Montana

Speciale La strage di Crans-Montana
Il rogo di Capodanno

Crans-Montana, un aiuto di 10mila franchi alle famiglie delle vittime e dei feriti

Un anticipo"d'urgenza, fondi che serviranno per le spese dei genitori, costretti"a spostarsi in Europa per stare accanto ai loro figli

di Gigi Sironi
15 Gen 2026 - 12:20
01:29 

Un aiuto concreto alle famiglie delle vittime e dei feriti del rogo di Crans-Montana: il Consiglio federale ha stanziato 10mila franchi svizzeri a testa, cifra già disponibile, che sarà versata il prima possibile, già questa settimana o all'inizio della prossima. Un aiuto d'urgenza, fondi che serviranno per le spese delle famiglie, costrette a spostarsi in Europa per stare accanto ai loro figli feriti.  

