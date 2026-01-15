Crans-Montana, un aiuto di 10mila franchi alle famiglie delle vittime e dei feriti

Un aiuto concreto alle famiglie delle vittime e dei feriti del rogo di Crans-Montana: il Consiglio federale ha stanziato 10mila franchi svizzeri a testa, cifra già disponibile, che sarà versata il prima possibile, già questa settimana o all'inizio della prossima. Un aiuto d'urgenza, fondi che serviranno per le spese delle famiglie, costrette a spostarsi in Europa per stare accanto ai loro figli feriti.