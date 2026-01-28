Crans-Montana, tutti i ritardi dell'indagine

L'ordine di sequestrare le immagini di videosorveglianza del bar Le Constellation è stato messo nero su bianco soltanto il 5 gennaio, quattro giorni dopo la strage. E lo stesso vale per i documenti e i supporti informatici del locale. Ci è voluto più di una settimana, l'8 gennaio, per bloccare i conti di Jessica e Jacques Moretti. Un'indagine troppo lenta e partita in ritardo, secondo i familiari delle vittime, quella sull'incendio nel locale di Crans-Montana a Capodanno.