Indennizzi su Crans-Montana, ex senatore svizzero sbotta in diretta a "Dritto e rovescio": "Non è elemosina"

"Il Cantone ha contattato attivamente le famiglie delle vittime e ha assicurato un intervento d'urgenza per le spese immediate di viaggio e di rimpatrio", afferma l'ex parlamentare del Partito Popolare Democratico. Di fronte all'indignazione mostrata dal conduttore Paolo Del Debbio che ha definito "scandalosa" la cifra stabilita dall'autorità elvetica, Lombardi sbotta: "Sta dicendo una cavolata, è un gesto di cortesia, non di elemosina".