Crans-Montana, la procura di Sion sequestra i dati nel server del Comune

La procura di Sion ha acquisito tutte le informazioni contenute nel server di posta elettronica sul quale sono archiviate, dal 2015 a oggi, le e-mail del Comune di Crans-Montana. È quanto risulta dagli atti dell'inchiesta sull'incendio avvenuto la notte di Capodanno al bar Le Constellation dove hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ferite. In una ordinanza del 26 gennaio scorso la procura di Sion ha ordinato alla società che gestisce il server di copiare e conservare tutti i dati del Comune di Crans-Montana, eventualmente dall'ex Comune di Chermignon. La richiesta riguarda, in particolare, il contenuto delle caselle di posta elettronica con dominio "@cransmontana.ch". "Se una parte di questi dati dovesse essere archiviata su un altro server in affitto - si legge - è necessario prendere in anticipo tutte le precauzioni necessarie per conservare tali dati", che "devono essere messi in sicurezza e trasmessi al pubblico ministero alla prima richiesta". La procura ribadisce che "esiste un grave sospetto che alcuni dipendenti del Comune di Crans-Montana e/o del Comune di Chermignon siano responsabili dell'incendio verificatosi a Crans-Montana, al bar Le Constellation, il primo gennaio 2026. Tutti i dati devono essere sequestrati per evitare che le prove scompaiano. Il contenuto di qualsiasi documento scritto relativo al bar Le Constellation, in particolare la corrispondenza elettronica di qualsiasi persona coinvolta nella sicurezza dello stabilimento in questione, è indispensabile per l'accertamento della verità".