Crans-Montana, la madre di una vittima: "Non so che orrore abbia visto, è la morte peggiore che esiste"

"Non so cosa abbia visto, cosa abbia vissuto, che orrore abbia visto, perché è la morte peggiore che esista, bruciato, cosa c'è di più? È l'inferno, sono le fiamme dell'inferno" ha detto la donna.

"Ho saputo che era morto il 3 gennaio alle 17:38 - ha aggiunto - ero in chiesa per una preghiera, dopo tre giorni mi dicevo 'È un buon segno, non mi hanno chiamato' quando ho capito, un amico ha preso il telefono, ho urlato quando mi hanno detto 'Trystan è morto', non volevo credere che fosse lui, ho pensato ci sarà un tale caos, dna contaminato, ho atteso quattro giorno per vedere il corpo, mi avevano detto che era completamente carbonizzato, il viso era tutto bruciato ma le forme erano le sue, era chiaramente Trystan purtroppo perché l'ho riconosciuto".