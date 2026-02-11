Crans-Montana, la madre di una vittima: "Non so che orrore abbia visto, è la morte peggiore che esiste"
A "È sempre Cartabianca" il dolore dei familiari di ragazzi che hanno perso la vita nell’incendio
© Da video
Trystan è una delle vittime del rogo di capodanno a Crans-Montana. Aveva 17 anni e i suoi genitori hanno raccontato quelle ore drammatiche a "È sempre Cartabianca".
La madre ha mostrato all'inviata l'ultimo messaggio che il ragazzo ha mandato quella sera prima che scoppiasse l'incendio: 'Buon anno mamma vi amo più di tutto, dì agli altri che li amo, baci'.
"Fino a mezzogiorno ho sperato che rientrasse a casa - ha detto la donna - che fosse uscito, che fosse sotto shock, poi dalle 15-16 mi sono detta è in coma, ma no in realtà Trystan non ha mai avuto la sua possibilità".
"Non so cosa abbia visto, cosa abbia vissuto, che orrore abbia visto, perché è la morte peggiore che esista, bruciato, cosa c'è di più? È l'inferno, sono le fiamme dell'inferno" ha detto la donna.
"Ho saputo che era morto il 3 gennaio alle 17:38 - ha aggiunto - ero in chiesa per una preghiera, dopo tre giorni mi dicevo 'È un buon segno, non mi hanno chiamato' quando ho capito, un amico ha preso il telefono, ho urlato quando mi hanno detto 'Trystan è morto', non volevo credere che fosse lui, ho pensato ci sarà un tale caos, dna contaminato, ho atteso quattro giorno per vedere il corpo, mi avevano detto che era completamente carbonizzato, il viso era tutto bruciato ma le forme erano le sue, era chiaramente Trystan purtroppo perché l'ho riconosciuto".
"Abbiamo sentito questo amore dell'Italia, il vostro Presidente è stato negli ospedali, si è messo la mascherina e ha abbracciato le famiglie, il nostro ci ha mandato una fotocopia", ha aggiunto il papà di Trysan, fiero di indossare la maglia della nazionale italiana.
"Sapete quando siete soli, tutti vi lasciano, ci sono invece delle persone lì nel vostro Paese, tre quarti dei messaggi che ho sul telefono sono in italiano e questo mi fa davvero bene", ha detto l'uomo.