Crans-Montana, rogo nel memoriale per le vittime del Constellation

Un incendio si è sviluppato nella mattina di domenica otto febbraio a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Ne dà notizia la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco e che non risultano feriti. È stata aperta un'inchiesta sulle cause del rogo.