Crans-Montana, il presidente della Svizzera visita i feriti al Niguarda

Il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ha fatto visita venerdì mattina ai feriti ricoverati all'ospedale milanese Niguarda dopo l'incendio avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno. A Milano per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Parmelin ha voluto portare il suo saluto alle otto persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva e nel Centro Ustioni del Niguarda.