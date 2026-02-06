Crans-Montana, responsabile sicurezza comunale senza brevetto antincendio
Christophe Balet avrebbe sostenuto soltanto i corsi riguardanti la sicurezza e la salute
© Afp
Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, non avrebbe il brevetto di prevenzione anticendio, ma quelli riguardanti la sicurezza e la salute. Il dettaglio sta emergendo nell'interrogatorio del funzionario pubblico, in corso a Sion. L'uomo, al quale la procura ha sequestrato il cellulare, è indagato nell'inchiesta del rogo del Constellation, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Non è al momento chiaro se la certificazione, di cui Balet è sprovvisto, sia obbligatoria per l'esercizio di quel tipo di funzione.
Niente controlli per problemi al sistema informatico
Il buco di sei anni, dal 2019 al 2025, nei controlli di sicurezza al Constellation sarebbe stato causato da problemi di aggiornamento del sistema informatico che gestisce la procedura. Secondo Balet, la sostituzione del software avrebbe ritardato gli adeguamenti dei file sulle ispezioni.