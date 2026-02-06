Crans-Montana, responsabile sicurezza comunale senza brevetto antincendio

Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, non avrebbe il brevetto di prevenzione anticendio, ma quelli riguardanti la sicurezza e la salute. Il dettaglio sta emergendo nell'interrogatorio del funzionario pubblico, in corso a Sion. L'uomo, al quale la procura ha sequestrato il cellulare, è indagato nell'inchiesta del rogo del Constellation, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Non è al momento chiaro se la certificazione, di cui Balet è sprovvisto, sia obbligatoria per l'esercizio di quel tipo di funzione.