Crans-Montana, l'ex capo della sicurezza del Comune: "Poche risorse per i controlli"

Jacquemond è la seconda persona che ha lavorato per il Comune a essere ascoltata, in qualità di indagata, dai magistrati che stanno indagando sulla strage di Capodanno al bar "Le Constellation", che ha causato 41 morti e 115 feriti. Il funzionario, sottolinea la testata svizzera Rsi, effettuò, nel 2018 e nel 2019, le uniche due ispezioni approfondite del locale dalla sua inaugurazione nel 2015. Nonostante questi controlli, tuttavia, non fece mai la minima osservazione sulla schiuma fonoassorbente collocata sul soffitto del seminterrato.