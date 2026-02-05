Crans-Montana, Jessica Moretti: "Siamo completamente soli, su di noi molte bugie"
La titolare del "Le Constellation" di Crans-Montana: "La lettera allo staff? Per proteggerci da cosa è stato detto"
"Abbiamo voluto assolutamente scrivere ai nostri dipendenti. Siamo completamente isolati, credo che questo abbia creato molti malintesi, molte bugie". Così Jessica Moretti ha spiegato in esclusiva a Tgcom24 la decisione condivisa con il marito di indirizzare una lettera a tutti i dipendenti del "Le Constellation" di Crans-Montana, teatro del tragico rogo di Capodanno che ha ucciso 41 persone e ne ha ustionate gravemente altre 115.
Le accuse ai camerieri e la retromarcia con la lettera
"Viviamo isolati, viviamo completamente soli per l'inchiesta", ha continuato Jessica Moretti. "È importante per noi ribadire alcune cose e la lettera è l'unico mezzo per noi di esprimerci e di proteggerci da tutto quello che è stato detto". La lettera - due pagine di lunghezza - è la prima comunicazione ufficiale della coppia di imprenditori francesi ai membri dello staff del discobar.
Per giorni, anzi settimane, i Moretti hanno puntato il dito contro i camerieri accusandoli di aver ideato la tradizione di salire in spalla l'uno all'altro portando dei bengala accesi troppo vicino al soffitto fonoassorbente e non ignifugo. Con la lettera, per la prima volta, si prendono sulle loro spalle il peso di tutta la responsabilità. E, rivolgendosi ai dipendenti, affermano: "Il vostro dolore è il nostro, non vi abbandoneremo".