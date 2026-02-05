Crans-Montana, Jessica Moretti: "Siamo completamente soli, su di noi molte bugie"

"Abbiamo voluto assolutamente scrivere ai nostri dipendenti. Siamo completamente isolati, credo che questo abbia creato molti malintesi, molte bugie". Così Jessica Moretti ha spiegato in esclusiva a Tgcom24 la decisione condivisa con il marito di indirizzare una lettera a tutti i dipendenti del "Le Constellation" di Crans-Montana, teatro del tragico rogo di Capodanno che ha ucciso 41 persone e ne ha ustionate gravemente altre 115.