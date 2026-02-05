Crans-Montana, la lettera dei Moretti: "La responsabilità è solo nostra. Noi fuggiti? Calunnie, eravamo lì nel caos"
I titolari del "Le Constellation" di Crans-Montana hanno inviato ai loro dipendenti una lettera: "Non vi abbandoneremo, il vostro dolore è il nostro"
"Oggi abbiamo deciso di rompere il silenzio che ci è stato imposto per il tempo di questa lettera. È nostro dovere alleviare il vostro dolore". Sembra uno strappo alla regola, una concessione momentanea prima di richiudersi nel silenzio, le due facciate A4 che Jacques Moretti e Jessica Moric hanno inviato a tutti i membri del loro staff. Un testo in cui i titolari del "Le Constellation" di Crans-Montana, dove nel rogo di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, hanno promesso ai loro dipendenti di "non abbandonarli mai".
La lettera: "Avremmo avuto bisogno di stare con voi per alleviare il dolore"
"A tutto il nostro team, cari dipendenti. Oggi abbiamo deciso di rompere il silenzio che ci è stato imposto, il tempo di questa lettera. È nostro dovere alleviare il vostro dolore. A causa delle indagini in corso, siamo stati costretti a trattenere le parole di profonda empatia che avremmo voluto rivolgervi nell'immediato seguito di questa tragedia. Il sospetto di collusione sollevato nei nostri confronti ci ha costretti a rinunciare a ogni contatto, rendendo la prova ancora più insopportabile", si legge. "Avremmo avuto così tanto bisogno di stare con voi, con i vostri cari, per alleviare la vostra sofferenza, commemorare, stare insieme. Questo silenzio è stato infinitamente pesante e doloroso. Per voi. E per noi. Ce ne dispiace davvero".
L'ammissione dei Moretti: "Noi responsabili, non sviamo l'attenzione su di voi"
"Nell'isolamento in cui siamo stati costretti, voi siete stati nei nostri cuori e nelle nostre preghiere. Voi e tutti i vostri cari. Costantemente. Portiamo anche il lutto di coloro che non ci sono più, con immenso dolore. Nessuno di voi avrebbe dovuto vivere una simile prova. Eravate i nostri protetti e lo siete ancora. Ci assumiamo questa responsabilità senza cercare in alcun modo di sviare l'attenzione su di voi. Non avremmo mai potuto immaginare una tragedia del genere".
"Fuggita con la cassa in mano? Una menzogna"
E continua: "Dal 1° gennaio incarniamo la sventura che ha colpito la Constellation. I media si scatenano e a volte diffondono gravi menzogne senza alcuna moderazione. Uno dei comportamenti più ignobili è stato quello di accusarci di fuggire immediatamente dal luogo con la cassa sottobraccio mentre noi eravamo lì, ad affrontare il caos, terrorizzati da quelle scene di guerra durante quella notte di orrore, cercando di portare soccorso, in particolare ad alcuni di voi. Siamo stati profondamente feriti dalle numerose calunnie diffuse. Queste hanno alimentato il vostro dolore e noi lo deploriamo".
La comunicazione ai dipendenti: "Gli stipendi sono stati pagati, spero sblocchino i nostri conti"
"Ci auguriamo che l'indagine faccia luce sulla verità e abbiamo fiducia nella giustizia. Da parte nostra, continueremo a collaborare con rigore e a rispondere nel miglior modo possibile a tutte le domande. Lo dobbiamo a voi e a noi stessi. Vi informiamo infine che gli stipendi sono stati versati dal 6 gennaio 2026. Tuttavia, tutti i nostri conti professionali e privati sono stati bloccati e speriamo che il Ministero pubblico accetti una revoca parziale per il versamento urgente di tali importi. Per alcuni di voi non sono riuscito a ottenere le vostre coordinate bancarie. Se necessario, potete contattare i nostri avvocati che inoltreranno la vostra richiesta.
La promessa: "Non vi abbandoneremo"
Ci scusiamo ancora una volta per questi disagi che si sono aggiunti alle vostre sofferenze. Non vi abbandoneremo. Siamo legati dallo stesso destino e faremo tutto il possibile per sostenervi. Vi auguriamo una pronta guarigione. Questo è semplicemente ciò che volevamo dirvi, sperando che queste parole possano alleviare il vostro dolore. Con tutto il nostro sostegno, Jessica & Jacques".