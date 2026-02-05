Crans-Montana, i Moretti allo staff: "Non vogliamo scaricare colpe su di voi"

"Eravate nostri protetti e lo siete ancora. Ci assumiamo questa responsabilità senza cercare in alcun modo di scaricarla su di voi. Non avremmo mai potuto immaginare una tragedia del genere. Dal 1º gennaio incarniamo la sventura che ha colpito Le Constellation". Sono le parole scritte da Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, in una lettera indirizzata ai loro dipendenti. Lo scritto, lungo due pagine A4 e firmato "Jessica e Jacques" è stata visionata da FranceInfo che ne ha reso noto il contenuto. "Abbiamo deciso oggi di rompere il silenzio che ci è stato imposto, per tutta la durata di questa lettera. Riteniamo sia nostro dovere alleviare il vostro dolore. A causa delle indagini in corso siamo costretti ad astenerci dall'esprimervi la nostra profonda empatia che desideravamo trasmettervi nell'immediato dopo questa tragedia", hanno scritto i Moretti. "Questo silenzio è stato incredibilmente pesante e doloroso e piangiamo anche coloro che non sono più con noi, con immenso dolore. Il sospetto di collusione nei nostri confronti ci ha costretto a interrompere ogni rapporto, rendendo il calvario ancora più insopportabile" hanno aggiunto i coniugi indagati per la strage di Capodanno.