Crans-Montana, Giovanni Tamburi aiutava un senzatetto: la famiglia gli dedica un dormitorio
I genitori già in contatto con il sindaco Matteo Lepore. E sull'inchiesta dicono: "Chi non ha fatto i controlli ha più colpe"
Ora che lui non c'è più, la sua famiglia proverà a realizzare uno dei suoi sogni. La famiglia è quella di Giovanni Tamburi, uno dei sei ragazzi italiani morti nel rogo di Crans-Montana nella notte di Capodanno.
Previsto un incontro con il sindaco
I familiari di Giovanni hanno scoperto da poco che il 16enne di Bologna spesso aiutava un clochard della zona portandogli da mangiare. Un'abitudine del figlio di cui i genitori non sapevano nulla. Ora sarà il padre a portare avanti la volontà del giovane di aiutare i più fragili: l'obiettivo è quello di poter realizzare un dormitorio o una struttura simile e di intitolarla al ragazzo scomparso. Nei prossimi giorni Giuseppe Tamburi, papà del 16enne, incontrerà il sindaco di Bologna Matteo Lepore proprio per valutare la fattibilità dell'idea.
In merito all'indagine e agli indagati che negli ultimi giorni sono saliti a quattro - oltre ai due gestori del locale, l’attuale responsabile della sicurezza pubblica del Comune e il suo predecessore - il padre di Tamburi commenta a il Resto del Carlino: "Finalmente, speriamo sia il primo passo verso una giustizia piena per Giovanni e tutti gli altri ragazzi" e ha aggiunto "sì, giusto l’arresto dei gestori, anche loro devono pagare, ma sono più colpevoli quelli che non hanno fatto i controlli. Sono più colpevoli le autorità che hanno svolto i controlli nel locale lasciando correre, controlli che, se invece fossero stati eseguiti correttamente, avrebbero potuto salvare delle vite. Sono stati negligenti. E io spero che un giorno anche quelle persone paghino per i loro errori. Perché hanno fallito".
Passi avanti per una indagine comune
Intanto, per quanto riguarda le indagini, è delle ultime ore la notizia che la Procura del Canton Vallese ha concesso l’assistenza giudiziaria all’Italia nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio scoppiato la notte di Capodanno a Crans-Montana. La decisione segue la rogatoria presentata dalla procura di Roma ed è stata confermata dall’Ufficio federale di giustizia, autorità centrale per la cooperazione giudiziaria internazionale. L’obiettivo è mettere in comune risorse e competenze, favorendo uno scambio diretto di informazioni. In quest’ottica, il 19 febbraio è previsto un primo incontro tecnico tra le autorità penali dei due Paesi.