Crans-Montana, Giovanni Tamburi aiutava un senzatetto: la famiglia gli dedica un dormitorio

In merito all'indagine e agli indagati che negli ultimi giorni sono saliti a quattro - oltre ai due gestori del locale, l’attuale responsabile della sicurezza pubblica del Comune e il suo predecessore - il padre di Tamburi commenta a il Resto del Carlino: "Finalmente, speriamo sia il primo passo verso una giustizia piena per Giovanni e tutti gli altri ragazzi" e ha aggiunto "sì, giusto l’arresto dei gestori, anche loro devono pagare, ma sono più colpevoli quelli che non hanno fatto i controlli. Sono più colpevoli le autorità che hanno svolto i controlli nel locale lasciando correre, controlli che, se invece fossero stati eseguiti correttamente, avrebbero potuto salvare delle vite. Sono stati negligenti. E io spero che un giorno anche quelle persone paghino per i loro errori. Perché hanno fallito".