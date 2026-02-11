Crans-Montana: ecco le foto dell'interno del Constellation subito dopo l'incendio

Ecco le foto del locale in cui è avvenuta la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Il Constellation è praticamente distrutto dalle fiamme che hanno velocemente riempito il locale, non lasciando scampo a 41 giovani e ferendone in modo gravissimo diversi altri. Ed è notizia di poche ore fa che i ricoverati al Centro ustioni gravissime dell'Ospedale Niguarda di Milano non sono più in pericolo di vita. "La prognosi non è ancora stata completamente sciolta, ma lo facciamo per prudenza perché con questo tipo di patologie, soprattutto i grandi ustionati, possono sempre avere delle ricadute e dei problemi di carattere infettivo", ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.