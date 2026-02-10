Crans-Montana, Bertolaso: "I feriti a Milano sono fuori pericolo di vita"

Sta assumendo dimensioni gigantesche l'inchiesta della procura generale del Vallese sul rogo in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Le parti civili sono ora 263, rappresentate da 74 avvocati, e il fascicolo processuale è composto da 2.000 pagine con più di 8.500 reperti. I dati sono stati diffusi in una nota della procuratrice generale del Cantone ValleBéatrice Pilloud. Prossimamente, il Ministero pubblico organizzerà una sessione in cui gli avvocati potranno visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza di Crans-Montana e del bar Constellation che saranno inserite nel fascicolo ma, data la natura dei contenuti e il rispetto della privacy, non saranno trasmesse alle parti.