Achille Lauro si è recato all'ospedale Niguarda di Milano per far visita ai feriti nel rogo di Capodanno verificatosi al disco pub "Le Constellation" di Crans-Montana. Il cantante aveva già reso omaggio alle vittime, e a tutti coloro che erano rimasti coinvolti nell'incendio, sul palco del festival di Sanremo doveva aveva cantato la sua "Perdutamente". "Dopo l'esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda hanno espresso un desiderio: poter conoscere Achille Lauro", racconta l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, postando sui suoi social la foto dell'incontro in cui sono presenti anche diversi operatori sanitari che assistono i ragazzi ricoverati. "Oggi il mio ringraziamento va a un cantante, ma soprattutto a un ragazzo davvero speciale. Lauro con la sua disponibilità e dolcezza ha saputo portare un po' di gioia nel cuore di quei ragazzi che tanto hanno sofferto, incontrando anche i giovani dimessi e alcuni genitori, anche di chi non c'è più" ha detto Bertolaso che ha colto l'occasione per ringraziare anche Carlo Conti "che ci ha aiutato a organizzare l'incontro".