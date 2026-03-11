Crans-Montana, sequestrati ai Moretti auto e orologi di lusso per oltre mezzo milione di franchi

Le indagini su Jacques e Jessica Moretti - proprietari del bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno di Crans-Montana - hanno permesso di ricostruire il patrimonio della coppia, che secondo gli inquirenti era solita condurre una vita glamour. Come riporta Blick, quotidiano svizzero, gli inquirenti hanno sequestrato ai due diverse auto di lusso (tra cui Bentley, Mercedes, Porsche e Maserati) e orologi costosi (vari Rolex, un Hublot Big Bang e un Audemars Piguet).