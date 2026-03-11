Crans-Montana, sequestrati ai Moretti auto e orologi di lusso per oltre mezzo milione di franchi

Crans-Montana: ecco le foto dell'interno del Constellation subito dopo l'incendio
La somma serve a coprire, in parte, le spese legali e le richieste di risarcimento danni delle famiglie
Le indagini su Jacques e Jessica Moretti - proprietari del bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno di Crans-Montana - hanno permesso di ricostruire il patrimonio della coppia, che secondo gli inquirenti era solita condurre una vita glamour. Come riporta Blick, quotidiano svizzero, gli inquirenti hanno sequestrato ai due diverse auto di lusso (tra cui Bentley, Mercedes, Porsche e Maserati) e orologi costosi (vari Rolex, un Hublot Big Bang e un Audemars Piguet).
Come riporta Blick, gli investigatori del Canton Vallese avrebbero sequestrato ai Moretti un'elegante Bentley Continental. In Svizzera, i prezzi per quest'auto partono dai 250mila franchi circa. I modelli dal 2025 in poi sono i più costosi, variando in una forbice tra i 265mila e 350mila franchi. La coppia di gestori del bar Le Constellation poteva anche contare su una Porsche Cayenne (dal costo variabile tra gli 80mila e i 150mila franchi svizzeri). I due guidavano poi una Mercedes Benz eVito, che secondo Blick può arrivare a costare 50mila franchi svizzeri. Negli atti si citerebbe anche una Maserati, di cui però non sarebbe stato indicato il modello. I Moretti, spiega ancora il quotidiano, si affidavano al leasing, formula di finanziamento che permette di utilizzare un veicolo pagando un canone mensile, con la possibilità infine di riscattarlo. I documenti in mano agli inquirenti riportano rate mensili fino a 4mila franchi svizzeri.
Cinque, in totale, gli orologi di lusso sequestrati ai Moretti. Blick cita l'Hublot Big Bang in edizione limitata. Se i modelli standard vanno dai 12.300 ai 35mila franchi svizzeri, i pezzi da collezione raggiungono ovviamente cifre più alte. Poi ci sono tre Rolex: un Daytona d'acciaio (17mila franchi svizzeri), un Day-Date (circa 50mila franchi svizzeri) e un Datejust (sui 10mila franchi svizzeri). L'ultimo, un Audemars Piguet Royal Oak in acciaio inossidabile: prezzo di listino 35mila franchi svizzeri.
Il sequestro di auto e orologi costosi, spiega ancora Blick, è avvenuto per coprire in parte le spese legali e le richieste di risarcimento danni delle famiglie coinvolte nella strage. Il valore complessivo del patrimonio tolto dalle possibilità della coppia è di oltre mezzo milione di franchi. Sequestrata poi una pistola semiautomatica Glock 19 e quattordici cartucce, anche se Jacqus Moretti ha dichiarato di essere regolarmente in possesso del porto d'armi.