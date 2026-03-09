Strage Crans-Montana, cinque nuovi indagati: c'è anche il sindaco Nicolas Feraud

I primi indagati sono stati Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale che negli anni - secondo l'accusa - avrebbero ristrutturato l'ambiente senza rispettare le norme anti-incendio. Qualche settimana più tardi la procura ha puntato a Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, e al suo predecessore Ken Jacquemoud. Come hanno ammesso gli stessi funzionari del Comune, in dieci anni l'amministrazione avrebbe compiuto solo tre volte il sopralluogo di routine al Constellation, invece che annualmente.