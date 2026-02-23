Crans-Montana: ecco le foto dell'interno del Constellation subito dopo l'incendio
Le scintille delle bottiglie toccano i pannelli fonoassorbenti del soffitto e in pochi secondi si scatena il rogo
I primi 18 secondi della tragedia del Constellation a Crans-Montana sono documentati in un video, mai visto finora, con l'istante esatto in cui una candela pirotecnica tocca la schiuma fonoassorbente del soffitto che prende fuoco. Il nuovo documento fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell'inchiesta, condotta dalla procura di Sion, sul rogo di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite.
Nelle immagini si vede chiaramente Cyane Panine, la cameriera che indossa un casco, sulle spalle di un collega. Ha in mano due bottiglie di champagne a cui sono legate le candele. La ragazza alza il braccio destro e appoggia la bottiglia al soffitto che prende immediatamente fuoco.
Nessuno se ne accorge, la festa procede, la musica è a tutto volume e Cyane si lascia alle spalle l'incendio proseguendo la sfilata con le bottiglie in mano. La giovane dipendente rimarrà intrappolata nel locale e morirà poco dopo.