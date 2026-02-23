I primi 18 secondi della tragedia del Constellation a Crans-Montana sono documentati in un video, mai visto finora, con l'istante esatto in cui una candela pirotecnica tocca la schiuma fonoassorbente del soffitto che prende fuoco. Il nuovo documento fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell'inchiesta, condotta dalla procura di Sion, sul rogo di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite.