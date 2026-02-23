Speciale La strage di Crans-Montana
il video

Crans-Montana, ecco il momento dell'innesco dell'incendio della strage del Constellation

Le scintille delle bottiglie toccano i pannelli fonoassorbenti del soffitto e in pochi secondi si scatena il rogo

23 Feb 2026 - 22:43
videovideo

I primi 18 secondi della tragedia del Constellation a Crans-Montana sono documentati in un video, mai visto finora, con l'istante esatto in cui una candela pirotecnica tocca la schiuma fonoassorbente del soffitto che prende fuoco. Il nuovo documento fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell'inchiesta, condotta dalla procura di Sion, sul rogo di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite.

Crans-Montana: ecco le foto dell'interno del Constellation subito dopo l'incendio

1 di 27
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Nelle immagini si vede chiaramente Cyane Panine, la cameriera che indossa un casco, sulle spalle di un collega. Ha in mano due bottiglie di champagne a cui sono legate le candele. La ragazza alza il braccio destro e appoggia la bottiglia al soffitto che prende immediatamente fuoco.

Leggi anche

Crans-Montana, in un documento le falle del Comune: dalle assunzioni per amicizie politiche al mancato rispetto delle scadenze

Crans-Montana, feriti italiani: "Uscite chiuse ed estintori non attivati. Jessica Moretti? È scappata"

Nessuno se ne accorge, la festa procede, la musica è a tutto volume e Cyane si lascia alle spalle l'incendio proseguendo la sfilata con le bottiglie in mano. La giovane dipendente rimarrà intrappolata nel locale e morirà poco dopo.

Ti potrebbe interessare

videovideo
crans-montana

Sullo stesso tema