Crans-Montana, il buttafuori del Constellation: "Fuori dal locale nessun aiuto dalla polizia"

"Sono uscito perché erano tutti privi di sensi, o morti. Sono riuscito a uscire strisciando, dimenandomi, ero sotto una pila di persone". Poi lo scontro con le forze dell'ordine: "Un agente mi ha praticamente ordinato di andare al 1900 - il locale di fronte, ndr - Mi sono rifiutato, perché non volevo vedere cosa stava succedendo lì. È stato orribile. Mi ha preso i documenti". Ed è in questo momento che Jankovic avrebbe visto una giovane nuda e avrebbe chiesto a un poliziotto di aiutarla. "I suoi vestiti si erano sciolti, lei era priva di sensi", ricorda il bodyguard. "Ho indicato questa ragazza a un agente di polizia che mi ha detto di non essere lì per questo".