Crans-Montana, in un video si vedono minorenni consumare alcolici

In un nuovo video girato durante una serata prima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, si vedono diverse persone all'interno del locale Constellation, molte delle quali minorenni intenti a consumare bevande alcoliche. Il filmato è agli atti dei pm della Procura di Roma che ipotizzano i reati di disastro colposo e omicidio colposo. Nelle immagini registrate da un amico di una delle vittime è visibile anche lo stato del locale prima del tragico incendio e il gran numero di persone fatte entrare nella struttura. Il video verrà sottoposto ad analisi così come la dozzina di telefoni sequestrati alle vittime. I pm hanno, inoltre, disposto l'ascolto anche dei genitori delle vittime.