Crans-Montana, la mamma di Achille Barosi: "Mi commuove la dedica di Lauro, un gesto che abbraccia tante famiglie"

Una canzone con un significato speciale per lei: "La cantavamo in macchina io e mio figlio. Rappresenta i nostri momenti felici. È una canzone che parla di attimi che possono sparire, e noi quegli attimi li vivevamo così, cantando. Non posso non averla dentro". E, sull'abitudine di ascoltarla insieme, aggiunge: "Non è scattato nulla di particolare. Era naturale. Lui sceglieva le canzoni. Quando era piccolo aprivo il cassettino dei cd e mi "obbligava" a mettere quello che voleva ascoltare. Poi è arrivato il telefono, Spotify, le playlist. Ma decideva sempre lui. La musica faceva parte della sua vita, faceva parte delle nostre giornate. Era una passione che condividevamo".