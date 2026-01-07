Strage di Crans-Montana, il giorno dell'addio | Oggi i funerali di 5 giovani vittime italiane | Un minuto di silenzio nelle scuole

Crans-Montana, è il giorno del dolore e del silenzio. L’Italia si ferma per l’ultimo saluto alle giovani vittime della strage di Capodanno, strappate alla vita nel devastante incendio del club "Le Constellation". Alle 11 si terranno le esequie solenni di Achille Barosi a Milano e Giovanni Tamburi a Bologna, mentre tutte le scuole del Paese osserveranno un minuto di raccoglimento. Nel pomeriggio l'addio a Chiara Costanzo a Milano e a Riccardo Minghetti a Roma. Per Sofia Prosperi cerimonia a Lugano. Un abbraccio collettivo che unisce il dolore delle famiglie alla sete di giustizia: l'inchiesta sulle uscite di sicurezza sbarrate e i controlli mancati prosegue serrata per fare luce su una tragedia che si poteva evitare.