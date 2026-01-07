Logo Tgcom24
Speciale La strage di Crans-Montana
"LE AUTORITA' DI CRANS-MONTANA NON RISPONDONO"

Crans-Montana, il legale della famiglia Galeppini: "Come è morto Emanuele?"

Il suo corpo non mostrava alcun segno di ustione, era perfettamente integro

07 Gen 2026 - 11:53
© Dal Web

I genitori di Emanuele Galeppini, il giovanissimo campione di golf morto nella strage di Crans-Montana, vogliono capire "come è morto Emanuele". Lo rendono noto La Repubblica e il Secolo XIX citando le parole del legale della famiglia Galeppini, Alessandro Vaccaro.

Il suo corpo non mostra segni di ustione

 Il motivo? Perché "il suo corpo non mostrava alcun segno di ustione, era perfettamente integro. Non sono bruciati neppure il telefono cellulare e il portafoglio", che Emanuele aveva con sé, e "perché "non sappiamo" se il corpo è stato trovato "dentro il locale, se era fuori, se è morto per il gas". "Abbiamo chiesto alla autorità svizzere spiegazioni e di disporre l'autopsia - ha detto l'avvocato - ma non ci hanno neanche risposto".

Un esposto alla procura di Roma

 Secondo il Secolo XIX, c'è anche la possibilità che venga presentato un esposto alla Procura di Roma, competente su reati commessi da o contro cittadini italiani all'estero. Gli stessi magistrati romani, nei giorni scorsi, avevano ventilato l'ipotesi dell'apertura di un fascicolo una volta terminate le procedure di identificazione di tutte le vittime.

