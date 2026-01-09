Crans-Montana, Achille Lauro: "Vicino alle famiglie con tutto l'amore possibile"

"Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande. È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l'amore possibile". Sono le parole che il cantante Achille Lauro ha condiviso su Instagram per ricordare le vittime della tragedia di Capodanno di Crans-Montana. A Milano, al funerale di una delle sei vittime italiane, Achille Barosi, le note della canzone del cantante "Perdutamente" hanno accompagnato il feretro all'uscita dalla chiesa.