Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
La sua musica al funerale di Barosi

Crans-Montana, Achille Lauro: "Vicino alle famiglie con tutto l'amore possibile"

A Milano l'ultimo saluto a una delle vittime italiane sulle note di "Perdutamente", una delle canzoni del cantante 

09 Gen 2026 - 16:56

"Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande. È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l'amore possibile". Sono le parole che il cantante Achille Lauro ha condiviso su Instagram per ricordare le vittime della tragedia di Capodanno di Crans-Montana. A Milano, al funerale di una delle sei vittime italiane, Achille Barosi, le note della canzone del cantante "Perdutamente" hanno accompagnato il feretro all'uscita dalla chiesa. 

Leggi anche

Crans-Montana, l'ultimo saluto di Milano a Chiara e Achille | L'abbraccio di Bologna e Roma a Giovanni e Riccardo | Le immagini

combo vittime italiane Crans-Montana

Vittime italiane, si procede con l'autopsia: "Prelevati poco prima della cremazione"

Ti potrebbe interessare

crans-montana
achille lauro