Crans-Montana, dalla Svizzera 50mila franchi a ogni famiglia delle vittime

Un contributo di solidarietà di 50mila franchi sarà versato a ogni famiglia delle vittime e dei feriti nel rogo di Capodanno del Constellation, a Crans-Montana. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale della Confederazione svizzera. L'aiuto vuole "sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo". La misura si aggiunge all'aiuto di 10mila franchi per vittima deciso dal Cantone del Vallese. Il governo della Confederazione svizzera propone inoltre di istituire una "tavola rotonda" per aiutare le vittime e i loro congiunti, le assicurazioni e altre persone chiamate a versare prestazioni nonché le autorità coinvolte per trovare "soluzioni stragiudiziali" evitando lunghi procedimenti giudiziari accompagnati da molte incertezze. La nuova legge federale prevede inoltre che il Consiglio federale può contribuire con un massimo di 20 milioni di franchi a eventuali soluzioni stragiudiziali.