Crans-Montana, una sopravvissuta: "Le mie mani compromesse, potrei non realizzare il mio sogno"
A "Dentro la Notizia" la testimonianza di Eleonora: "La mia vita è cambiata da quella notte"
© Da video
In collegamento con "Dentro la Notizia" Eleonora Palmieri, la veterinaria 29enne sopravvissuta alla strage di Capodanno a Crans-Montana, racconta come sta oggi a poco più di due mesi dall'incendio del 31 dicembre: "La mia vita è cambiata quella notte, così come per tutte le persone rimaste coinvolte".
"Oggi ho una vita molto diversa da prima, tutto è cambiato a partire dal lavoro. Svolgevo la professione di veterinaria e il mio sogno era quello di diventare chirurgo veterinario, sto anche terminando gli studi di specializzazione per realizzare il mio sogno ma non so ancora se potrò realizzarlo e in quanto tempo" ha spiegato Eleonora che in video si mostra con le mani coperte.
"I medici sono positivi e credono che in due anni forse potrò tornare a lavorare ma solo i risultati in questo periodo potranno dircelo. Il mio corpo è cambiato e le ferite sono evidenti, il calore dell'incendio ha sciolto la pelle nella parte superiore della mia mano destra che era quella fondamentale per vivere nel quotidiano e per la mia professione" ha proseguito. E ricordando quella notte conclude: "Ero cosciente e ricordo tutto. La fiammata di fuoco è il ricordo più nitido che ho, l'impatto è stato talmente forte che mi ha fatto pensare che non ce l'avrei fatta".