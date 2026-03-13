Crans-Montana, una sopravvissuta: "Le mie mani compromesse, potrei non realizzare il mio sogno"

"I medici sono positivi e credono che in due anni forse potrò tornare a lavorare ma solo i risultati in questo periodo potranno dircelo. Il mio corpo è cambiato e le ferite sono evidenti, il calore dell'incendio ha sciolto la pelle nella parte superiore della mia mano destra che era quella fondamentale per vivere nel quotidiano e per la mia professione" ha proseguito. E ricordando quella notte conclude: "Ero cosciente e ricordo tutto. La fiammata di fuoco è il ricordo più nitido che ho, l'impatto è stato talmente forte che mi ha fatto pensare che non ce l'avrei fatta".