Crans-Montana, a Bologna un villaggio per senzatetto nel nome di Giovanni Tamburi

Nel dettaglio, il villaggio partirà con una decina di moduli - per poi eventualmente ampliare la "cittadella" - ciascuno con cucinino, zona notte, bagno e uno spazio esterno. Ogni unità ospiterà due, tre o quattro persone al massimo, di modo che chiunque sia accolto possa provare il calore di una vera casa e non la sensazione di vivere in un dormitorio.