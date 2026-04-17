Crans-Montana, si aggrava la posizione del Comune: altri quattro indagati

Sono ora tredici gli indagati nell'inchiesta per incendio, lesioni e omicidio colposi, aperta dalla procura del Cantone Vallese dopo la strage in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Di questi, undici sono politici o funzionari comunali, che si aggiungono a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation. I nuovi indagati saranno interrogati dagli inquirenti e dagli avvocati delle parti civili in una serie di audizioni già programmate dall'11 maggio al 3 giugno.