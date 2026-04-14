Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma per disastro e omicidio plurimo colposi

Crans-Montana: ecco le foto dell'interno del Constellation subito dopo l'incendio
© Tgcom24
© Tgcom24
I pm capitolini procedono anche per incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica
© Ansa
La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti nell'ambito del procedimento legato all'incendio nel locale "Le Constellation" di Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. Nei loro confronti i pm capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Per loro al momento non è previsto un interrogatorio nella Capitale.
© Tgcom24
© Tgcom24
Secondo quanto emerso, la macchina comunale dei controlli di sicurezza nei locali di Crans-Montana era in panne, ma il sindaco Nicolas Féraud non lo sapeva. Sarebbe stato lo stesso primo cittadino a riferirlo nel suo primo interrogatorio, lunedì 13 aprile, davanti alla procuratrice aggiunta del Cantone del Vallese, Catherine Seppey, che indaga sulla strage. "Penso alle famiglie ogni giorno - ha aggiunto il sindaco Féraud -. Ricevo minacce che coinvolgono anche la mia famiglia".