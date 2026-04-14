Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma per disastro e omicidio plurimo colposi

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti nell'ambito del procedimento legato all'incendio nel locale "Le Constellation" di Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. Nei loro confronti i pm capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Per loro al momento non è previsto un interrogatorio nella Capitale.